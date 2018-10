Moradores do bairro Aero Rancho que residem próximos ao cruzamento da Avenida Graça Aranha, com a rua Taumaturgo, reclamavam da paralisação da obra de asfalto, que começou em junho de 2017, mas não teve andamento.

As obras durante esses 1 ano e 4 meses, deixaram os morados transtornados, pois todas as vezes que eles mexiam na rua, os comerciantes tinham que parar com suas atividades pois o local ficava intransitável. Os moradores já protestaram tampando uma placa da prefeitura com barro, pois as obras não tinham sido entregue.

O comerciante Bruno Sanches falou que o local já foi parado mais de cinco vezes e que toda vez que eles mexiam na rua, não tinha como trabalhar. Ele ainda falou da dificuldade que os veículos têm em passar no local e que em dias de estiagem, quando um veículo passa levanta muita poeira.

Mas depois de tanto tempo de espera, finalmente chegou o dia em que o asfalto começou a ser colocado na rua Taumaturgo, ontem (2) a rua Universal recebeu a massa asfáltica, a rua Carmem Miranda foi pavimentada também, a rua Gruta do Maquiné já recebeu a drenagem e a rua Galeão está recebendo a drenagem para depois receber o asfalto.