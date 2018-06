A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), irá interditar ruas próximas ao Cículo Militar nesta sexta-feira (22) para realização de evento em Campo Grande.

A rua Sargento Cecilio Yule e a avenida Afonso Pena, no entorno do Círculo Militar perto da faixa de estacionamento, ficarão interditadas das 17 às 22 h, para realização do Projeto Costurinha.