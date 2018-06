Ruas serão interditadas para festas juninas e jogos da Copa

Durante as festividades de São João e os jogos da Copa do Mundo, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para algumas ruas que serão interditadas para a realização dos eventos. Os bloqueios já começam nesta sexta-feira (8), e acontecem tanto nos bairros como na área central.

O primeiro evento marcado é na sexta-feira, com a festa junina de bairro na rua Aibé, entre Junquilhos e avenida Centaurea, na Chácara Cachoeira, das 17h às 23h. No sábado acontece a tradicional desta junina no Colégio Dom Bosco, das 17h30 às 23h, com isso os agentes de trânsito estarão monitorando o fluxo de veículos na avenida Mato Grosso, 227.

Também na sexta-feira e sábado, das 16h às 23h, será feita festa junina de bairro na rua Petrópolis, entre rua Paulo Hideo Katayama e Zacarias de Paula, no União. De sexta até o domingo, festa junina na rua Adelaide Maria Figueiredo, no Parque Lageado, estará interditada das 18h às 23h.

De sexta-feira até a próxima quarta-feira (13), a Paróquia Santo Antônio terá a tradicional festa ao santo padroeiro da cidade. O trânsito está impedido na Travessa Lídia Baís, entre as ruas 15 de novembro e 7 de setembro. O evento será em horário integral e pode ocorrer lentidão no transito nas vias de acesso.

No sábado, para festa junina das 17h às 23h, a rua Eva Maria de Jesus, até a avenida Heráclito Figueiredo, Jardim Seminário. Também na data, uma ação social na rua Ipamerim, entre Barueri e Barreiras, no Moreninhas, deixam as vias interrompidas das 8h às 16h.

Das 18h às 23h30, o trânsito ficará impedido para as festividades na rua 14 de Julho, entre as ruas Julio Dittimar e a Rui Barbosa. Na rua Jeribá, entre rua Raul Barbosa e Forenza, a interdição acontece das 13h às 22h. Já no período das 9h às 23h, as festividades acontecem na rua General Odorico Quadros, centro.

Também no sábado, das 15h às 23h, o evento acontece na rua Rosa Maria Lopes do Conto, entre as ruas Roberto Ferreira a Alcebiádes Barbosa, no Oscar Salazar.

O Mutirão do Povo, acontece na rua Monsenhor Sarrion, no Aero Rancho, das 6h às 14h, Trânsito bloqueado. Outra ação social será na rua Charlot entre a avenida Arquiteto Vila Nova com travessa Fábio Lucena, também no Aero Rancho, das 8h às 12h.

A noite, a animação acontece com a festa junina da UCDB, na avenida Tamandaré, 600, no Seminário, a partir das 19h o trânsito deve ficar lento com monitoramento da Agetran.

No domingo (10), acontece a ação social na rua Clália Santos, entre as ruas Osmar de Andrade e Hipólito Cassiano Gavelan, no Alves Pereira, das 11h às 16h.

Já para os jogos da Copa, a interdição acontece na rua 9 de Julho, entre a avenida das Bandeiras e Rua Anhumas, nos seguintes horário: 12h às 18h (11/06); 07h às 12h (22/06); 12h às 18h (27/06); 12h às 18h (02/07); 12h às 18h (06/07); 12h às 18h (10/07); e 10h às 18h (15/07).