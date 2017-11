Ruiter Cunha será velado na sede do Corumbaense Futebol Clube

O corpo do prefeito chega a Corumbá no início da tarde

O prefeito de Corumbá Ruiter Cunha será velado na tarde desta quarta-feira (1°), na sede do Corumbaense Futebol Clube, em Corumbá, cidade km de Campo Grande.

O corpo de Ruiter foi liberado pelo Hospital e deve cheguar em Corumbá por volta do meio-dia. O sepultamento será no jazigo da família, no cemitério Santa Cruz.

Ruiter faleceu à 0h28 desta quarta feira em Campo Grande. Aos 53 anos, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência por causa de uma dissecção aguda da aorta, mas não resistiu no pós-operatório e veio a óbito seis horas depois.