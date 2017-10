Ruiter passa por cirurgia na manhã desta terça-feira

Segundo informações da assessoria da Prefeitura de Corumbá, a equipe médica do PRONCOR antecipou a cirurgia do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira para ser realizada na manhã desta terça-feira (31).

A decisão foi tomada, pois o chefe do Executivo corumbaense acordou com pressão adequada, estável e tranquilo, condições ideais para o procedimento. Ruiter já está no centro cirúrgico para uma operação que poderá durar até oito horas.

O prefeito está acompanhado pela família que pede muita força a todos e que as orações e energias positivas continuem, principalmente agora. A cirurgia é realizada pela equipe médica coordenada pelo cirurgião cardíaco João Jazbik Neto, no próprio PRONCOR.

O quadro clínico de Ruiter já apresentava estabilidade, boa pressão arterial e batimentos cardíacos dentro dos parâmetros ideais desde a noite de ontem.

Novas informações sobre o quadro clínico do prefeito serão divulgadas posteriormente por meio da Assessoria de Comunicação Institucional da Prefeitura de Corumbá.

Hospitalizado

O prefeito foi transferido na manhã de segunda-feira (30) para Campo Grande, estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Proncor.

Segundo apurado, Ruiter sofreu um aneurisma de aorta, considerado delicado. E de acordo com informações, não houve o comprometimento da parte inicial da crossa da aorta, estando liberadas as artérias coronárias e as carótidas, porém as artérias da aorta descendentes, como as renais e que irrigam outros órgãos, foram comprometidas.

Ainda de acordo com o apurado a gravidade do caso do prefeito vai depender de quanto essas artérias descendentes foram comprometidas.