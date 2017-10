Ruiter sofre aneurisma e está na UTI do Proncor

O prefeito de Corumbá Ruiter Cunha (PSDB), transferido na manhã desta segunda-feira (30) para Campo Grande, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Proncor. De acordo com informações obtidas pelo JD1 Notícias, seu quadro é grave e inspira cuidados.

Segundo apurado, Ruiter sofreu um aneurisma de aorta, considerado delicado. A notícia boa, de acordo com informações, é que não houve o comprometimento da parte inicial da crossa da aorta, estando liberadas as artérias coronárias e as carótidas, porém as artérias da aorta descendentes, como as renais e que irrigam outros órgãos, foram comprometidas.

Ainda de acordo com o apurado a gravidade do caso do prefeito vai depender de quanto essas artérias descendentes foram comprometidas.

A previsão é de que Ruiter Cunha passe por uma cirurgia na próxima quarta-feira (1) para colocar uma prótese que está vindo de São Paulo. Este é o tempo previsto para que os medicamentos coagulantes nos quais ele fez uso possam perder o efeito.

Casos como os do prefeito de Corumbá são comuns em pacientes hipertensos.