Ruptura de Bernal com Solurb é derrubada

O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado conselheiro Ronaldo Chadid publicou por meio de diário oficial decisão derrubando o decreto o ex-prefeito Alcides Bernal que rompia o contrato da Prefeitura Municipal com a Solurb, empresa concessionária que realiza limpeza das vias e coleta de lixo na Capital.

A decisão do conselheiro tem como base a necessidade de avaliar melhor a questão e com isso “de modo a restabelecer os termos da avença pública celebrada, e dar continuidade a todos os serviços por ela previstos, até a prolação da decisão de mérito a ser proferida pelo órgão colegiado desta Corte de Contas” Chadid determinou a suspensão do decreto assinado por Bernal no dia 27 de dezembro, pouco antes de deixar o cargo.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) antes mesmo de tomar posse já havia buscado a justiça para reverter a decisão.