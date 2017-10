Ruralistas garantem audiência sobre invasão indígena

A mobilização começou em protesto contra a prisão dos cinco acusados do ataque indígena em MS

No último dia 10 de outubro, a União Democrática Ruralista (UDR) se reuniu com os representantes da Frente Parlamentar Agropecuária em Brasilia para discutir a necessidade de uma audiência pública sobre a questão das invasões indígenas e as expropriações de terras privadas, e conseguiram o apoio que buscavam.

A necessidade da audiência surgiu depois que cinco acusados do ataque indígena em Mato Grosso do Sul em 2016 foram presos novamente no mês de setembro deste ano.

Estava marcada para a segunda-feira (16) uma mobilização em frente ao prédio da Famasul para garantir esse apoio da Frente Parlamentar, no entanto depois da reunião da semana passada, onde os ruralistas conseguiram o apoio dos deputados, não foi preciso ser realizada a mobilização.

O presidente da UDR, Luiz Antônio Nabhan Garcia agora aguarda a audiência pública para que seja discutido com a população esse tema.