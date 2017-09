Ruralistas se apresentam a PF depois de decisão do STF

Com a decisão do STF (Superior Tribunal Federal) em manter a prisão preventiva dos cinco fazendeiros acusados de ataques a indígenas em julho de 2016 na fazenda Yvu, em Caarapó – a 277 km de Campo Grande, ruralistas se apresentam à PF (Polícia Federal).

De acordo com o advogado de Nelson Buainain Filho e Virgílio Mettifogo, Gustavo Passarelli, os dois se apresentaram na sede da PF (Polícia Federal) em Dourados – a 228 km da Capital, na tarde desta quinta-feira (28) por volta das 17h. O defensor dos acusados afirmou que vai entrar com pedido de habeas corpus.

“Vou entrar com pedido de habeas corpus no TRF [Tribunal Regional Federal] da 3º região em São Paulo e tentar reverter a situação dos meus clientes”, afirmou Passarelli. O pedido deve acontecer nesta sexta - feira (29).

“Acredito que os outros fazendeiros também se apresentaram na PF de Dourados na tarde de hoje”, acrescentou.

Os outros envolvidos nos ataques, e também tiveram a prisão preventiva decretada, são Jesus Camacho e Eduardo Yoshio Tomonaga

Decisão do STF

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão preventiva de cinco fazendeiros acusados de envolvimento em um ataque a indígenas no Mato Grosso do Sul, em junho do ano passado. O ataque à comunidade Tey Kuê, na Fazenda Yvu, localizada em Caarapó/MS deixou um morto e oito feridos.