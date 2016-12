Rússia resgata mais caixas-pretas e 17 corpos de avião que caiu no Mar Negro

Equipes russas resgataram nesta quarta-feira (28) 17 corpos e 223 fragmentos o avião militar TupolevTu -154 que caiu na costa de Sóchi, no Mar Negro, no último domingo (25). De acordo como Ministério da Defesa da Rússia, os grupos de resgate estão trabalhando pelo quarto dia consecutivo nas ações de busca e recuperação dos destroços da aeronave, cuja queda ainda tem causa desconhecida. As informações são da Agência Ansa.

Segundo o governo russo, 13 corpos e 168 fragmentos já estão no Centro de Medicina Legal em Moscou para análise genética e identificação. Aproximadamente 46 embarcações e mais de 30 aviões e helicópteros participam das buscas. De acordo com Ministério para Situações de Emergência da Rússia, já foram rastreados uma superfície de 340 quilômetros quadrados.

Além dos corpos, também foram encontradas hoje mais duas caixas-pretas do avião. A primeira, que registra os parâmetros de voo, havia sido recuperada ontem (27). As autoridades investigam a causa do acidente e não descartam nenhuma hipótese. Os primeiros dados obtidos pelos peritos na análise da caixa-preta ainda não chegaram a uma conclusão.

A comissão investigadora acredita que a queda do avião pode ter sido causada por revisão ineficiente da aeronave, erro de pilotagem, atentado terrorista, entre outras hipóteses. A imprensa russa divulgou trechos de um áudio da tripulação com os controladores de voo que demonstra que havia problemas a bordo.

O voo tinha partido da Rússia e conduzia militares, jornalistas e membros do Coral do Exército, que deveriam fazer uma apresentação musical para as tropas russas em Latakia, na Síria, na noite do Ano Novo.