O sol aparece em todo o estado e chove em pontos isolados à tarde neste sábado (25).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Capital e no interior, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

A mínima em Campo Grande é de 24°C e máxima de 34°C, enquanto no restante do Estado a mínima será de 20°C.