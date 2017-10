Sábado amanhece com sol, mas a grande possibilidade de chuva

Neste sábado, o sol aparece entre nuvens e no decorrer do dia as instabilidade começam a se organizar, principalmente no oeste e centro do estado, promovendo pancadas de chuva e trovoadas isoladas no decorrer do dia. Nas demais regiões a nebulosidade é menor e as chuvas mais isoladas, ocorrendo especialmente à tarde.

Segundo o site Climatempo o clima na Capital será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Com temperatura entre 23ºC a 31ºC, com previsão de 99% de chance de chuva, a expectativa é que chova em torno de 31mm.