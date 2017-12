Sábado amanhece ensolarado e o calor será intenso no MS

As temperaturas em Mato Grosso começam elevadas nestes sábado (16). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sol predomina existe a possibilidades de chuvas no período da tarde.

Em Campo Grande o céu amanheceu claro, mas isso pode mudar ao longo do dia. A temperatura mínima de 23ºC, na parte tarde o clima esquenta e a máxima pode chegar a 34ºC. Com essa alta na temperatura a umidade relativa do ar cai para 40%.

No resto do Estado, o sábado também amanheceu claro e nuvens aparecerão no decorrer do dia. A mínima é de 21ºC e a máxima deve atingir 38ºC, a umidade relativa do ar deve ficar em 35%.

Conforme o Inmet, na parte noroeste e norte de Mato Grosso do Sul as chances de chuvas são maiores. No domingo (17) o cenário deve se repetir, o sol predomina e com isso o calor será intenso.