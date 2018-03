Sábado amanhece nublado com previsão de chuva

A previsão do tempo para este sábado (10) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Campo Grande. As informações foram passadas pelo INMET (Instituto Nacional de Metereologia)

De acordo com as informações do INMET, as pancadas de chuvas e trovoadas isoladas podem acontecer especialmente no período da tarde.

A tendência da temperatura é de 32ºC a máxima enquanto a mínima é de 21ºC. Já a umidade relativa do ar é de 95 % a 55%.

Também pode chover forte em pontos isolados do centro, leste e nordeste de Mato Grosso do Sul. Ainda está previsto vento fraco e moderado com rajadas.

As temperaturas no Estado variam de 34ºC a máxima 20ºC a mínima. A umidade relativa do ar fica entre 90 % a 50%.