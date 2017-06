Sábado amanhece com geada em áreas do sul e sudoeste do Estado em áreas do centro e leste, também há risco de geada, mas de forma isolada.

As temperaturas se elevam durante o dia por conta do sol e baixa umidade, mas continuam em declínio acentuado no fim de tarde.

Na Capital as mínimas devem variar de 4°C a 8°C nas áreas mais densamente urbanizadas. No Sul do Estado a mínima chega a 2°C.