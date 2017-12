Sábado começa com temperaturas amenas, mas o calor vai voltar

Sábado (9) começa com temperaturas amenas na Capital, em torno dos 24°C e com céu nublado. A previsão é para que a o tempo continue parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas na parte da tarde. A máxima prevista é de 34°.

Para o estado a previsão é similar com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no oeste e noroeste, nas demais áreas parcialmente nublado com possíveis chuvas isoladas. Temperaturas com máxima de 37°C e mínima de 21°C.