Sábado continua nublado e com possibilidades de chuva em MS

No domingo o clima não deve mudar, o tempo no Estado continua nublado e com pancadas de chuvas

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o clima neste sábado (30) continua nublado com pancadas de chuvas e trovoadas em pontos isolados no sul e leste de Mato Grosso do Sul.

A temperatura no Estado começou com 16ºC e deve atingir a máxima de 30ºC, a umidade relativa do ar tem a máxima de 95% e mínima d55%.

A Capital Morena amanheceu com dia nublado e pode chover a tarde, a mínima é de 18ºC e a máxima não deve passar os 27ºC. A umidade relativa do ar tem máxima de 95% e mínima de 55%.

Ainda de acordo com o Inmet, no domingo (1) o clima não deve mudar, o tempo no Estado continua nublado e com pancadas de chuvas isoladas no decorrer de dia.