Sábado de Aleluia amanhece com céu claro e previsão de calor

O Sábado (15) amanheceu com o céu claro e termômetros marcando 23°C em Campo Grande. No interior de Mato Grosso do Sul o dia amanhece parcialmente nublado e o calor e a umidade podem provocar pancadas de chuvas isoladas.

As temperaturas variam bastante neste feriado. Em Campo Grande a temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 19°C e máxima pode chegar a 37°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a alta pressão atmosférica predomina, dificultando a formação de nebulosidade, o que promove aquecimento em superfície.