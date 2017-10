Sábado de céu aberto, mas com previsão de chuva

As áreas mais afetadas pela chuva serão o sudeste/leste do estado

Este sábado (07) amanheceu com tempo aberto na capital, e sengo a preisão do Inmet a temperatura na capital neste sábado vai ficar ente 23ºC a 34ºC. No estado as temperaturas vão girar entre 37ºC e 18ºC.

No entanto a aproximação de uma frente fria pelo sul do país promove maior convergência de ventos úmidos hoje no estado. São esperadas pancadas de chuva e trovoadas potencialmente fortes, a partir da tarde de hoje, especialmente no sul e sudoeste do estado.

No sábado a frente fria desvia para o oceano, mas no sudeste/leste do estado continua a favorecer uma área de intensa convergência de ventos, assim as chuvas mais intensas estão previstas entre o sul e o leste do estado.

Domingo ainda com chuvas em grande parte do estado, mas de forma mais esparsa e com menor intensidade. As temperaturas vão oscilar entre 37ºC e 17ºC no estado. A região do sudeste/leste ainda pode ter chuva forte durante a madrugada, mas, no geral, as chuvas ocorrem no período da tarde e de forma esparsa com trovoadas isoladas.