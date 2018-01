A previsão do tempo para este sábado (6) prevê um dia de céu parcialmente nublado em todo Mato Grosso do Sul com pancadas de chuvas isoladas a tarde na Capital.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima para Campo Grande deve ser 22°C e máxima de 26°C. No interior deve registrar mínima de 19°C e máxima de 33°C.