A previsão do tempo para este sábado (7), é de céu parcialmente nublado em Campo Grande. As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Inmet, as temperaturas vão variar de 31ºC a máxima a 16ºC a mínima. A umidade relativa do ar ficará entre 65% a máxima e 25% a mínima.