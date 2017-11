Sábado será de muito calor e chuva em todo o MS

O céu em Mato Grosso do Sul neste sábado (18) amanheceu com muitas nuvens, de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) o calor será intenso em todo o Estado com pancadas de chuva no decorrer do dia.

A mínima no Estado amanheceu em 21ºC e a máxima deve chegar aos 33º. O tempo segue nublado em todo Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande o clima também será de chuva e calor.

Na Capital as pancadas de chuvas estão previstas para o período da tarde, a mínima é de 22ºC e a máxima deve atingir os 33ºC.

Para o domingo (19) não haverá muitas mudanças, o tempo segue com calor e pancadas de chuvas.