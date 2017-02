Sábado será de sol e com temperaturas altas

O final de semana será de sol e temperaturas altas em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. O Sábado (4) amanheceu com céu claro e o dia deve ser ensolarado.

Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 21°C. A temperatura mínima prevista para a Capital é de 20°C e a máxima pode chegar a 32°C. Já no Estado as temperaturas prometem ser mais quentes, com a máxima chegando a 36°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol aparece e as temperaturas sobem em todo o Estado, mas na próxima semana as chuvas fortes voltam em pontos isolados, especialmente no centro e oeste.