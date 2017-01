Com predomínio de sol e nuvens carregadas, este sábado (28) será de tempo quente com previsão de chuva no final do dia em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Previsão para hoje na Capital é de 32º.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão de chuva está na casa dos 60%, e ela deve chegar mais para o final do dia.