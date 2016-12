Sábado será nublado com pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

O sábado (31) amanheceu nublado e a previsão é de mais chuva em Mato Grosso do Sul para o último dia de 2016. No decorrer do dia as temperaturas devem subir, mas por conta da umidade devem ocorrer pancadas de chuva especialmente entre o meio da tarde e começo da noite.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no Estado as temperaturas devem ficar entre 35°C e 21°C. E Campo Grande a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima registrada deverá ser de 30°C e a mínima de 22°C