Sábado tem Ação Cidadania em Terenos

Neste sábado (10), a partir das 8h, na Praça Municipal de Eventos em Terenos, acontece o programa “Ação Cidadania” que vai levar serviços nas áreas de cidadania, saúde e educação para a população da cidade. O Sesi, que realiza o evento com apoio da Prefeitura de Terenos, aguarda 4 mil pessoas durante mais essa edição do programa.

Com a participação de 30 parceiros dos setores público e privado, serão disponibilizados emissão da 1ª via de Carteira de Identidade para pessoas acima de 14 anos de idade, produção de cópias de documentos e similares, abertura de reclamações referentes a telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, consultas jurídicas, inscrições em projetos sociais, corte de cabelo e exames clínicos.

Segundo o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso “Esperamos que essa edição do Ação Cidadania seja mais um sucesso. Podemos perceber o entusiasmo da administração municipal, que está bastante engajada para a realização do evento”, afirmou.

O prefeito de Terenos, Donizete Barraco, destacou que Ação Cidadania é extrema importância para levar atendimentos de qualidade ao município. “Agradecemos a oportunidade por sediar mais uma edição da Ação Cidadania e estamos dando todo o suporte necessário para que a população terenense seja atendida com qualidade e eficiência pelos parceiros”, finalizou.