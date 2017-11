Saiba que sãos os deputados que votaram a favor e contra a Reforma em MS

Na manhã desta terça-feira (28) foi aprovado em segunda votação por 13 votos a 7 na assembleia Legislativa a Reforma da Previdência em Mato Grosso do Sul. Manifestantes lotaram o plenário da casa de leis nesta manhã com o intuito de impedir que o projeto seja votado, mas a votação aconteceu do mesmo jeito.

Os Deputados que cotaram a favor da Reforma foram: Beto Pereira, Herculano Borges, Mara Caseiro, Onevan de Matos, Paulo Corrêa, Rinaldo Modesto, Zé Teixeira, Antonieta Amorim, Eduardo Rocha, Geoge Takimoto, Márcio Fernandes, Renato Câmara e Enelvo Felini.

Já os deputados contrários a aprovação do projeto foram: Lídio Lopes, Coronel David, Paulo Siufi, João Grandão, Amarildo Cruz, Cabo Almi e Pedro Kemp.

Reforma da previdência

O PL implementa "competências já asseguradas por lei à Agência Previdenciária do Estado (Ageprev), bem como reestrutura o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, mediante o desfazimento da segregação de massas e segurados do MSPREV, criada pela Lei 4.213, de 28 de junho de 2012, com a consequente unificação dos Planos Financeiros e Previdenciário no nominado 'Plano de Previdência Único' e a criação da previdência complementar".

O projeto incorporou emendas e escalonou o aumento da contribuição previdenciária do servidor em 12% para 2018, 13% para 2019 e 14% até 2020.