Salah tem lesão no primeiro tempo e sai chorando da final da Liga

Grande astro do Liverpool na Liga dos Campeões, Mohamed Salah precisou deixar a final contra o Real Madrid ainda no primeiro tempo. O craque egípcio saiu de campo aos 29 minutos, chorando muito, após receber entrada do zagueiro Sergio Ramos que o deixou com problema no ombro esquerdo. A partida estava empatada sem gols em Kiev, na Ucrânia.

O técnico Jürgen Klopp acionou o meia Adam Lallana para entrar na vaga de Salah, que não conseguia conter as lágrimas. Companheiros, o médico que o atendeu, o treinador do time inglês e até jogadores do Real tentaram consolar o camisa 11. Torcedores do Liverpool demonstraram desespero nas arquibancadas.

Há preocupação ainda com a participação de Salah na Copa do Mundo. O atacante será a grande estrela do Egito no Grupo A, ao lado de Rússia, Arábia Saudita e Uruguai. Os sul-americanos, inclusive, serão os adversários dos egípcios na primeira rodada, dia 15 de junho.

O Real Madrid também teve seu problema de lesão seis minutos depois. O lateral-direito Dani Carvajal torceu o tornozelo esquerdo em disputa no ataque e foi outro a sair chorando, de forma desesperada. Zinedine Zidane colocou Nach na partida.