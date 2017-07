Um salão de beleza de Pedro Jaun Cabellero, no Paraguai, foi alvo de 13 tiros de pistola 9 milímetros na madrugada do último domingo (2). No local, ainda foi deixado uma língua de vaca com um cadeado preso.

A polícia suspeita que o caso seja uma "aviso" do crime organizado de que a empresária brasileira estaria incomodando. Segundo informações do site Porã News, a língua com o cadeado indicam que a brasileira está falando demais.

O caso é investigado pela polícia paraguaia.