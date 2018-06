Salário para vaga de assistente educacional inclusivo chega a R$ 1.950

A prefeitura de Campo Grande publicou nesta segunda-feira (18) o Edital n. 04/2018-01 que abre as inscrições do processo seletivo para Assistente Educacional Inclusivo em Campo Grande.

Os profissionais irão atuar nos centros de educação infantil e nas escolas da rede municipal de ensino. O edital prevê a contratação temporária por prazo determinado de 12 meses, de 75 profissionais de nível médio, com formação específica no curso de magistério ou normal médio, para atuar no atendimento dos alunos com deficiência. O salário oferecido para as 40 horas de carga horária semanal é de R$ 1.950,00.

As inscrições estão abertas das 10 horas de 21 de junho às 17 horas de 22 de junho e podem ser feitas pelo site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

Os assistente educacionais darão apoio pedagógico e atuarão na classe do ensino comum, promovendo o acesso dos alunos com deficiência ao conhecimento, conteúdos curriculares e em todas as atividades didático-pedagógicas escolares.