.O Sesc Morada dos Baís nesta semana apresentará dois dias de shows para o público, embalando ritmos do samba e do pop rock. As apresentações começam às 20h e a entrada é gratuita, sujeita à limitação do espaço, que é de 350 pessoas.

Na quarta-feira, 12, o sambista Chokito sobe ao palco. Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, Chokito frequentou a escola de música XV de Novembro no Rio de Janeiro em 1988, onde teve sua iniciação musical e estudou por três anos. Com vinte anos de carreira o músico comanda uma banda de trabalho amadurecido.

Ainda no dia 12, tem a segunda apresentação da Cantata de Natal com o Grupo da Camerata Coro Infanto-Juvenil do Sesc Lageado. A próxima apresentações acontecerá no dia 20 de dezembro. Quinta, 13 e sexta-feira, 14, a unidade estará fechada para ações internas do Sesc.

No sábado, 15, é a vez da Banda Avant levar ao público seu pop rock. Formada por quatro integrantes a Banda Avant lançou em setembro de 2017 o clipe da primeira música autoral “Sonhando com você”. Além de seu trabalho autoral, a banda apresenta grandes sucessos nacionais e internacionais, com arranjos próprios que levam o público a dançar e cantar do início ao fim.