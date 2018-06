Sanesul abre 44 vagas de emprego

A empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) abriu 44 vagas de empregos em processo de seleção nesta quarta-feira (6) por prazo determinado em 22 cidades de Mato Grosso do Sul.

Os salários variam de R$ 1.399,93 a R$ 3.068,48. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental incompleto (até 5º ano completo), ensino médio e para técnicos especializados, conforme requisitos do edital.

A ficha de inscrição e a relação de documentos exigidos encontram-se no site http://www.sanesul.ms.gov.br/. As inscrições são gratuitas, os candidatos deverão fazer a entrega do formulário e dos documentos solicitados pessoalmente à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) da Sanesul, das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30, na sede administrativa localizada na rua Doutor Zerbini, 421 Chácara Cachoeira em Campo Grande ou por envio de correspondência via sedex, nas datas pré-estabelecidas pelo edital.