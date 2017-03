Santa Casa atende mais de um mil em feriado de carnaval, mas urgência diminui

As vítimas oriundas de acidentes de trânsito diminuíram no feriado deste ano

O Pronto Socorro da Santa Casa de Campo Grande atendeu cerca de 1.311 pacientes das mais variadas especialidades no período de carnaval, destes, 86 foram vítimas de acidentes de trânsito acontecidos na Capital e no interior de Mato Grosso do Sul. Mesmo com a baixa demanda de atendimentos, foi registrado um aumento de 6% quando comparado ao ano anterior quando foram atendidos cerca de 1.238 pacientes no período.

Os números referem-se as mais variadas especialidades que são atendidas diariamente na urgência e emergência da Santa Casa de Campo Grande. Neste ano, foram 911 pacientes atendidos em consultas clínicas, 120 na ginecologia e obstetrícia, 86 vítimas de acidente de trânsito, dentre outros. No mesmo período de 2016, deram entrada no Pronto Socorro 95 vítimas de acidentes de trânsito, 13 pessoas a mais quando comparado com 2017 onde houve uma redução nos atendimentos de ortopedia. Nas consultas clínicas, deram entrada 817 pacientes, 110 na ginecologia e obstetrícia.

De acordo com a chefe de enfermagem do Pronto Socorro, Ariane, mesmo com o aumento no número geral, os casos de urgência e emergência diminuíram. “A demanda que influenciou muito no aumento foi a de casos de menor gravidade, classificados para a área verde do PS”, explicou. A alta demanda que justificou o aumento foi a de consultas clínicas, que somaram 817 atendimentos.

Trânsito – As vítimas oriundas de acidentes de trânsito diminuíram no feriado deste ano. Com 86 ocorrências, frente a 95 no mesmo período de 2016. É cerca de 10% menos casos atendidos.