Santa Casa atendeu 28 vítimas de acidente de trânsito no feriado

Com um aumento de 75% comparado ao mesmo período do ano passado, o pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande atendeu 28 vítimas de acidente de trânsito em geral. No ano passado, o número foi bem menor, 16 pessoas foram atendidas.

Das 28 vítimas acidentadas pelo trânsito em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, 16 eram motociclistas. Em 2016, dos 16 pacientes, sete estavam de moto. Cerca de 70% dos atendimentos feitos na urgência e emergência do pronto-socorro da Santa Casa são provenientes de acidentes de trânsito. Destes, 40% envolvendo motociclistas.

De acordo com o emergencista da área vermelha do pronto-socorro, Dr. Rodrigo Quadros, os números de acidentes em feriados sempre aumentam.

“Os feriados sempre são preocupantes. Nestas épocas as pessoas tendem a ingerir um número maior de bebida alcoólica e com isso acabam se tornando mais imprudentes no trânsito. Esta imprudência pode ocasionar em acidentes muitos graves e até óbitos. As pessoas precisam ter a consciência de que trânsito não é brincadeira e principalmente não misturar bebida alcoólica com volante”, afirmou.

Do dia primeiro de janeiro ao dia 31 de dezembro do ano de 2016 foram realizados 7.079 atendimentos a vítimas de trânsito na urgência e emergência, o que compõe uma média mensal de 590 atendimentos mês. No ano anterior, 2015, foram 6.348 atendimentos, uma média mês de 529 vítimas.