Santa Casa atendeu mais de 7 mil vítimas de acidentes de trânsito em 2016

Em 2016, foram atendidas 7.240 vítimas de acidentes de trânsito no Pronto Socorro da Santa Casa de Campo Grande, o que totaliza uma média de 603 atendimentos ao mês. Um aumento de 14,03% comparado ao ano anterior.

Em 2015 foram realizados 6.349 atendimentos a vítimas de trânsito em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, uma média de 529 atendimentos no mês.

Motocicleta

Só no mês de dezembro de 2016, 631 pessoas foram atendidas no setor de ortopedia e traumatologia e segundo registro o maior número de acidentes de trânsito estão relacionados a motociclistas.

Mais da metade dos atendimentos registrados foram com motocicletas. Em 2016, foram atendidos 4.715 motociclistas um aumento de aproximadamente 11% quando comprado com o mesmo período de 2015 onde foram atendidos 4.249 acidentados de moto.