Santa Casa de Paranaíba pode fechar as portas

A Santa Casa de Paranaíba, município a 413km da Capital, pode paralisar os atendimentos. Segundo o Jornal Tribuna Livre, há dois meses, o hospital não recebe repasse do Governo Estadual e há um mês não recebe da Prefeitura.

A dívida dos repasses atrasados é de mais de R$ 900 mil, dinheiro este que se repassado daria para trabalhar com tranquilidade, segundo o presidente Jair Alves de Souza. "Estou com o salário dos médicos atrasados e se eles quiserem parar, não posso fazer nada. Se esses repasses entrassem no nosso caixa não teríamos problemas, pois com os atrasados conseguimos pagar parte das nossas dívidas", disse.

Uma das mudanças que a Santa Casa pretende realizar, com urgência, para diminuir os custos, é o encerramento do atendimento ambulatorial, ou seja, o hospital pretende em breve atuar com urgência e emergência, passando assim para as unidades básicas de saúde os atendimentos que são de cunho simples, tais como, dores musculares, dor de cabeça, entre outras.

Os médicos farão o atendimento, medicarão o paciente, e encaminhará o mesmo para um posto de saúde, explica a chefe do Pronto-socorro, a enfermeira Tatiane Bento. "No mês passado nós atendemos quatro mil pessoas. Destas, três mil não são caso hospitalar, mas sim ambulatorial, ou seja, esses casos oneram a folha do hospital", enfatizou.

A enfermeira deixa claro que essa medida é para que a unidade não feche "Essa mudança é para desafogar o pronto socorro, pois estamos com os atendimentos abarrotados. As enfermeiras não podem negar o atendimento, porém dado o risco simples o paciente será encaminhado para o postinho", afirmou.

Para o presidente, se os repasses não forem liberados e pagos em dia, o risco de fechar é enorme. "Nós já tomamos atitudes contrariadas em relação a alguns cortes, agora vamos fazer a mudança no Pronto-socorro. Se essa situação continuar do jeito que está, não teremos outra opção senão fechar", esclarece Jair.