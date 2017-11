A Diretoria da Santa Casa de Campo Grande publicou nota informando que depositou na tarde desta quinta-feira (30), a primeira parcela do 13º salário de todos os seus servidores.

A Diretoria Financeira acrescentou que o pagamento já foi realizado e está sendo repassado pelos bancos às contas dos servidores.

A segunda parcela do 13º Salário será paga dentro do prazo legal que termina no dia 20 de dezembro.