Santa Casa enterrou Cápsula do Tempo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, a Santa Casa repetiu o ato de registrar sua história e de sua comunidade, lançando a nova Cápsula do Tempo para ser reaberta em 18 de agosto de 2067.

O presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, disse aos presentes que a solenidade faz parte das comemorações do centenário da instituição e afirmou que a cápsula é de extrema importância por levar a história do hospital com fidelidade. “O jardim da Santa Casa foi escolhido para enterrar a Cápsula do Tempo por ser um local onde as pessoas podem visitar e não corre risco de acontecer o extravio do material como o que houve em 2012. Esta cápsula carrega fatos históricos do nosso tempo e daqui a 50 anos os gestores deste hospital saberão do nosso trabalho e da vida de nossa comunidade em nossos dias”.

O idealizador da ideia de dar sequência na tradição da Cápsula do Tempo foi o ouvidor geral da Santa Casa, Gilton Almeida, que explicou que o hospital precisava marcar para as gerações futuras o que significa a instituição para a história de Mato Grosso do Sul. “A cápsula foi a melhor opção para que pudesse perpetuar, levar adiante a história deste hospital. Precisávamos levar adiante o trabalho dos 100 anos de Santa Casa para que os nossos sucessores possam avaliar e valorizar esse trabalho que nasceu no século passado”, disse.

O conteúdo depositado recebeu tratamento adequado para garantir sua duração e foi depositado em recipiente impermeabilizado e com tratamento para combater a corrosão. Além disto, o recipiente foi depositado em um local construído em concreto e com isolamento para não haver contato entre a cápsula e a alvenaria, evitando que condense água e prejudique o intento.

O projeto do local é de autoria do departamento de arquitetura da Santa Casa, arquitetas Thays Freitas de Andrade, Isabela Pinto Saldanda e Vanessa Cavalcanti, e sua concretização foi realizada sob a orientação do engenheiro civil, Bráz de Arruda Torrezan.

A capsula contém os seguintes documentos: relação da atual diretoria e conselheiros da ABCG-Santa Casa, relação de todos os associados da ABCG-Santa Casa, totalizando 1076 associados até a presente data, cópia do 1º estatuto datado de 1919, registro da Cápsula do Tempo de 1941, que foi encontrada circunstancialmente em 2012, cópia do estatuto atual da ABCG-Santa Casa, cópia do organograma da ABCG-Santa Casa, relatório de atividades do ano de 2016, convite para a solenidade de comemoração do centenário em 18 de agosto de 2017, um exemplar da medalha dos 100 anos, um exemplar do Certificado de Homenagem e de Agradecimento conferido no evento de comemoração dos 100 anos, uma cópia do discurso do presidente Esacheu Nascimento em 18 de agosto de 2017, uma cópia do discurso da neta caçula do Dr. Arthur D’Ávila Filho, Ana Luiza D’Ávila Stuhrk, quando da solenidade de descerramento da placa que denomina o edifício do hospital, em 27 de janeiro de 2017, relação de autoridades homenageadas no evento de comemoração dos 100 anos, um exemplar do livro “Santa Casa – patrimônio de Mato Grosso do Sul 1917-2017”, uma cópia do capítulo extraído do livro “O Império Marítimo Português” de Charles R. Boxer, Cia das Letras, 2002 (um relato histórico), selo comemorativo do centenário, que foi lançado com a cerimônia de obliteração no dia 31 de março de 2017, em evento comemorativo ao centenário, Revista Bem Santa Casa – três edições, convite para a solenidade de lançamento da Cápsula do Tempo em 6 de outubro de 2017, ata da solenidade de lançamento da Cápsula do Tempo, lista de presença na solenidade de lançamento da Cápsula do Tempo, exemplares de jornais locais e nacionais do dia do lançamento da cápsula, fotos do evento de comemoração dos 100 anos e do evento de lançamento da cápsula do tempo em mídias digitais de dois formatos com material digital de nossa época.