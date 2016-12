A Santa Casa da Capital, de acordo com dados da assessoria atendeu mais de sete mil pacientes no mês de novembro. O balanço foi apresentado pela instituição e contabilizou uma uma média de 7.218 mil pacientes na urgência e emergência, sendo 1.357 deram entrada pelo Prontomed e 5.637 pelo Pronto Socorro Geral e Infantil. Do total de atendimentos, 408 são provenientes de acidente de trânsito.

Neste mesmo mês, cerca de 224 gestantes foram acolhidas na maternidade do hospital para tratamentos clínicos para gestantes e 161 para realização de partos, dos quais 91 foram normais, 58 cesarianas e 12 cesarianas primípara (primeira gestação).

A Santa Casa realizou 2.416 procedimentos cirúrgicos, sendo deste 1.459 na especialidade de ortopedia/traumatologia. No ambulatório geral, foram agendados cerca de 3.879 consultas e no serviço de psiquiatria do hospital, 371 atendimentos.

O hospital gerou 2.015 internações no mês passado. Destas, 539 foram no setor de ortopedia/traumatologia, 240 cirurgia geral, 200 na área da pediatria, 193 na cardiologia, 124 na neurologia, 138 obstetrícia, 153 clínica geral, 111 ginecologia, 89 nefrologia/urologia, 71 torácica, 33 plástica e outras 124 internações que foram realizadas em oito especialidades médicas.