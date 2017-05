Santa Casa implanta novo sistema de gestão e controle do Centro Cirúrgico

Na última quinta-feira (27) e sexta-feira (28), aconteceu no Centro Cirúrgico da Santa Casa de Campo Grande uma apresentação do novo sistema de controle que será implantado no local nas próximas semanas. Participaram do treinamento cerca de 200 funcionários.

De acordo com o chefe do suporte de sistemas da T.I (Tecnologia e Informação), Samuel Sesper, que fez a apresentação do novo sistema aos funcionários, o intuito é realizar o controle informatizado do Centro Cirúrgico para melhorar os processos e o sistema. “Hoje o hospital não têm as informações corretas do Centro Cirúrgico. Atualmente, o controle que os responsáveis do Centro Cirúrgico possuem é só o agendamentos de cirurgias”.

Para a chefe de enfermagem do centro cirúrgico, Kamila Borhrer, o novo sistema informatizado do Centro Cirúrgico ajudará no controle correto de fluxos, débitos e com isso melhorar a gestão de dados do local. “Como números de cirurgias, gastos, custos. É um controle que não se tem hoje e vai passar a existir”, afirma.

A partir da semana que vem irão começar os treinamentos in loco durante 40 dias para que seja implantado definitivamente o novo sistema. “Este sistema reduzirá despesas e aumentará a receita do hospital. Nossa intenção é tornar o Centro Cirúrgico referência em gestão e controle. A Santa Casa possui uma equipe de T.I especializada em rotina hospitalar. Sem esta equipe nada disso seria possível”, ressalta Samuel.

Hoje, o Centro Cirúrgico não possui um sistema de controle que facilite a gestão. Com o novo sistema implantado haverá melhoria na gestão de leitos, melhorias em processo de internação, controle de admissão no Centro Cirúrgico, controle de estoque, confirmação de consumo em sala cirúrgica, controle de cirurgia em tempo real, informações do paciente em tempo real, informações corretas dos custos dos pacientes, agilidade no faturamento das contas e relatórios diários com informações corretas e em tempo real.

Os principais responsáveis para que esta ação pudesse ser desenvolvida foram: Dra. Ana Tereza Martins de Alcântara, Dr. Demétrius Ismael e Silveira, Dra. Adriana Marques da Costa, enfermeira Kamila Borhrer, a chefe do Nir (Núcleo Interno de Regulação), Vânia Nunes, o farmacêutico do Centro Cirúrgico, Alexandre Alves Ferreira, em conjunto com a equipe de T.I.