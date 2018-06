Santa Casa inaugura clínica para pequenas cirurgias

Na quinta-feira (28), será inaugurada, na Santa Casa de Campo Grande, a “Day Clinic”, um moderno centro cirúrgico que irá atender pequenos procedimentos que não precisem de internação para recuperação. O local conta com três salas de cirurgia totalmente novas e ambiente ambulatorial para o pós-operatório dos pacientes que permanecerão no hospital por menos de 24 horas.

De acordo com informações da assessoria da Santa Casa a clínica tem mais de 500m² de área construída, e estava em obra de renovação desde o dia 12 de fevereiro, na modernização a clínica forma feitas reformas para proporcionar mais segurança aos pacientes e às equipes de assistência, por contar com equipamentos renovados que evitam o manuseio e o contato direto, impedindo a transmissão de agentes patógenos.

Além dos centros cirúrgicos, o “Day Clinic” conta com quatro leitos para recuperação pós-operatória e três enfermarias para acomodar os pacientes que necessitam de pouco tempo antes da alta hospitalar.

Day Clinic

“Day Clinic” é a terminologia usada para denominar centros cirúrgicos de hospitais e clínicas cujos procedimentos médicos são classificados como de pequeno porte e que não necessitam de internação do paciente.

Nesses casos o paciente chega ao hospital pouco tempo antes da realização da cirurgia e permanece por algumas horas no pós-operatório, para recuperação anestésica e primeiros cuidados. Em seguida é liberado com as orientações devidas para continuar a recuperação em casa. A sistemática proporciona grande produtividade na medida em que opera e libera os pacientes, sem ficar na dependência de liberação de enfermarias ou CTIs para internação.