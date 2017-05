Santa Casa realiza duas captações de órgãos durante a semana

A Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de Campo Grande realizou nesta sexta-feira (19) e sábado (20) duas captações de órgãos. Desta vez, um homem e uma mulher doaram rins e córneas.

Na primeira captação, os rins foram transplantados na Santa Casa em dois pacientes que aguardavam na fila. Já as córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos do hospital. Na segunda, um dos rins da paciente foram encaminhados para São Paulo e o outro para o Rio de Janeiro por meio de um avião comercial. Assim como na primeira captação, as córneas permaneceram no Banco de Olhos da instituição.

Neste ano, a CIHDOTT já soma nove doadores de órgãos no hospital. De janeiro a abril, foram entrevistadas pela Comissão 14 famílias e destas apenas cinco autorizaram a doação de órgãos. Ao todo foram captados 10 rins, um pulmão e três fígados. Este ano, aconteceram no hospital cinco transplantes renais com doadores falecidos e dois com doadores vivos.

A morte é confirmada por uma série de exames. A partir daí, a comissão entra em ação. A coordenadora do setor, Ana Paula das Neves, explica que o trabalho inicia com a detecção do potencial doador, viabilização do diagnóstico de morte encefálica e a manutenção dos órgãos.

Em seguida, a Comissão estabelece contato com familiares em busca do consentimento pela doação. “Por isso, é muito importante que em vida as pessoas comuniquem sua família sobre a vontade de ser um doador de órgãos”, finaliza Ana Paula.