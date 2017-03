Santa Casa recebe 49 novos médicos residentes

A Santa Casa de Campo Grande recebeu nesta quinta-feira (2), 49 médicos residentes que ingressaram nos diferentes programas oferecidos pela Fundação Centro de Estudos, Dr. Willian Maksoud. Na ocasião, os mesmos foram recebidos no auditório “Carroceiro Zé Bonito” e puderam conhecer um pouco dos objetivos das comissões que atuam na instituição.

Os médicos foram acolhidos pela enfermeira e gerente das Comissões Técnicas do hospital, Regiane Bononi. A gerente afirmou que a expectativa é de que os médicos residentes sejam integrados à instituição. “Com isto mantemos aprimoramento contínuo dos serviços prestados”.

A programação contou com a abordagem das comissões de Humanização pela palestra da enfermeira, Glacy Cardoso, Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de Análise do óbitos, com o Dr. Luiz Alberto Verardo, Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, com o Dr. Sérgio Couto, Comissão de Padronização de Materiais e Medicamentos, com o farmacêutico, Luiz Mendes, Comitê Transfusional, com o Dr. Luiz Orlandi, Núcleo de Segurança do Paciente, com a enfermeira, Rosilaine Alvares, Comissão de Prevenção de Mortalidade Materna e Neonatal, com o Dr. Márcio Rezende, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, com a Dra. Ivone Martos e a Comissão de Doação de Órgãos e Transplantes com a enfermeira, Ana Paula Neves e a Dra. Patrícia Berg Leal.