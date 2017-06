Santa Casa reduz gastos com Kits de transfusão hospitalar

O Banco de Sangue interno da Santa Casa de Campo Grande criou kits de transfusão hospitalar fracionados, com os quais os profissionais utilizarão somente a quantidade necessária para determinada etapa do processo. Com o novo sistema será possível reduzir gastos e desperdícios de materiais, evitando estoques desnecessários e otimizando o tempo gasto pelos profissionais envolvidos no processo transfusional.

Ao todo são oito kits, sendo um de coleta de amostra pré-transfusional, um de punção venosa, um de tipagem beira/leito paciente, um de retipagem da bolsa à beira/leito, um de transfusão da segunda bolsa, um de transfusão no Centro Cirúrgico, um de finalização da transfusão e por último, um de transfusão em acesso venoso central.

Os conjuntos de materiais são produzidos pela Central de Kits do hospital e a intenção é que com o sistema, os profissionais do setor consigam ter parâmetros para dimensionar os insumos gastos na terapia transfusional, com a revisão e reconstrução contínua desses indicadores para sua efetiva utilização, que contribuirão em muito para a qualificação da assistência hospitalar e economia de material.

A Agência Transfusional é uma Unidade Hemoterápica que tem como função armazenar sangue e derivados, realizar exames imuno-hematológicos pré-transfusionais, liberar, transportar e realizar as transfusões nos setores do hospital. Atualmente o setor realiza em média 1.300 transfusões mensais. De acordo com a enfermeira responsável pelo setor, Eliana Gomes, com a unificação dos kits, os serviços foram reorganizados. “Reestruturamos os processos de trabalho dentro da Agência Transfusional, desde a coleta da amostra pré-transfusional até a finalização da transfusão, facilitando o atendimento individualizado e buscando a melhoria da qualidade e prestação de serviço em hemoterapia”, disse.