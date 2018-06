O governador de São Paulo, Marcio França (PSB), sancionou na quinta-feira (28), a lei que proíbe a caça de javalis do estado. De autoria do deputado, Roberto Trípoli (PV), a proposta foi criada para evitar esses animais exóticos continuem sendo abatidos. A matança foi permitida em 2013 por meio de uma instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com o Estadão Conteúdo, a justificativa é a ocorrência de eventuais abusos e maus-tratos na prática que vem acontecendo na região.

Antes de ser sancionada, a proposta foi questionada pelo setor produtivo, que argumenta que o fim da caça pode inviabilizar determinadas culturas no estado, e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) pediu o veto do projeto. Contudo, o texto foi aprovado pelos parlamentares e encaminhado para o governador de São Paulo, que posteriormente sancionou a lei.

Conforme o site de notícias, a instrução normativa do Ibama, que permitia o abate do animal, é uma exceção a uma lei federal de 1967 que já proíbe a caça no Brasil e foi concedida ao se reconhecer o javali como espécie invasora nociva.