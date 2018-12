A Secretaria Municipal de Assistência Social – (SAS), ficou em primeiro lugar, dentre nove finalistas dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, no Prêmio Mariluce Bittar – Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018, na categoria “Programas e Benefícios Socioassistenciais”, realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

A pasta se destacou pelo projeto que desenvolveu ao longo do ano com a implantação da Equipe Técnica Exclusiva do Acompanhamento do Cadastro Único/Bolsa Família.

Foram relatados os números de 2017 e comparados com os números de 2018. A partir disso, foi levantada a necessidade de implantação de uma equipe técnica. “Fizemos um diagnóstico e o desejo de melhoria dos índices de gestão acompanhamento de condicionalidades, a fim de ter maior qualidade do trabalho da gestão. Até então a demanda que havia para equipe técnica era compartilhada com outra gerência, o que acabava ocasionando sobrecarga de trabalho nos técnicos”, relatou Viviane Brandão, gerente de Cadastro Único.

Receberam o prêmio, a vice-prefeita Adriane Lopes, juntamente com o secretário José Mário Antunes, acompanhados da equipe técnica vencedora.

Para Adriane, o reconhecimento é resultado de um trabalho realizado em equipe. “Nós temos uma equipe comprometida com o a responsabilidade social. O prefeito Marquinhos Trad tem ampliado os esforços para que os serviços da assistência social cheguem aos que realmente necessitam da gestão pública”, declarou.

“É um momento muito especial para nós que trabalhamos no dia a dia, com o objetivo de levar os serviços sociais ao alcance das famílias em vulnerabilidade. O prêmio mostra que estamos no caminho certo. Nossa equipe sendo reconhecida reflete a dedicação e o compromisso em aprimorar cada vez mais o nosso trabalho”, afirmou José Mário, Secretário de Assistência Social.

Prêmio

O objetivo da premiação foi identificar, disseminar e reconhecer práticas bem sucedidas desenvolvidas pela política de assistência social e que estejam contribuindo para modernização, inovação, eficácia e eficiência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

As premiações foram divididas em três categorias, sendo elas: 1) serviços socioassistenciais; 2) benefícios e programas socioassistenciais e 3) gestão do SUAS. Cada categoria teve classificação de 1º, 2º e 3º lugar.

A cerimônia de entrega dos prêmios aos vencedores foi realizada nesta quarta-feira, dia 12 de dezembro, no auditório da Escola do SUAS “Mariluce Bittar”. Os responsáveis pelos municípios puderam fazer as inscrições em uma das três categorias: Serviços Socioassistenciais; Benefícios e Programas Socioassistenciais; e Gestão do Suas. Foram premiados os três finalistas de cada categoria, que receberam gratificação em dinheiro e placas de homenagem.

1º Lugar: R$ 5 mil

2º Lugar: R$ 3 mil

3º Lugar: R$ 2 mil

Os municípios finalistas nas três categorias foram: Aquidauana, Camapuã, Nova Andradina, Bonito, Campo Grande, Porto Murtinho, Batayporã, Nova Andradina e São Gabriel Do Oeste.