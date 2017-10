Satélite é lançado para vigiar níveis de gases na atmosfera

O satélite Sentinel-5P, uma nova missão do programa de monitoramento da terra Copérnico, foi lançado nesta sexta-feira (13) ao espaço para vigiar os níveis de gases na atmosfera, informou a Agência Espacial Europeia (ESA) em Noordwijk, sul da Holanda.

"Trata-se de um satélite que medirá os gases no globo terrestre completo. É um instrumento calibrado em todas suas peças, através do qual será capaz medir e comparar os níveis de poluição da Europa com os da China ou Estados Unidos", explicou o cientista Pieternel Levelt, membro da equipe Sentinel-5P.

A decolagem ocorreu no cosmódromo de Plesetsk, no norte da Rússia. O satélite inclui uma ferramenta-chave e inovadora, Tropomi, que é capaz de cartografar a terra durante as 24 horas do dia, o que permitirá medir os níveis de poluição e de gases de efeito estufa.

Os dados recolhidos pelo satélite poderão ser usados tanto pelos cientistas, que tentarão aumentar seus conhecimentos sobre a contaminação do ar e os níveis de gases na atmosfera, como pelas diferentes instituições na tomada de decisões sobre a mudança climática.