Saúde reúne equipes para orientação da nova administração

A equipe atual de diretores e gerentes, junto com o secretário Ivandro Fonseca e o secretário adjunto, Dr. Victor Rocha realizaram reunião de trabalho na manhã de hoje (30), com os servidores que ocuparão o cargo a partir de janeiro de 2017.

Ainda que todas as ações realizadas e o atual estágio das ações futuras, sejam licitações ou obras, estejam detalhadas em dois volumes de aproximadamente 600 páginas, já encaminhadas e discutidas com a equipe de transição, os atuais servidores decidiram que seria importante esse contato para esclarecer detalhes da gestão pública da saúde, e ainda dar as boas vindas e desejar felicidades a aqueles que administrarão a saúde nos próximos anos.