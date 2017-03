Saúde treinará gestores do interior

A regionalização da saúde é o principal foco do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em reorganizar o sistema de saúde para garantir melhores atendimentos para a população, moldando assim um novo modelo de gestão englobando os 79 municípios do Estado. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Saúde realiza nos dias 20 e 21 de março, o Acolhimento aos Novos Gestores em Saúde de Mato Grosso do Sul.

O evento, que será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, tem como objetivo apresentar aos gestores o novo modelo de eficiência em gestão da saúde, tendo como meta a reestruturação da saúde estadual através da regionalização.

O evento contará com estandes das principais gerências técnicas da Secretaria de Estado de Saúde e das instituições parceiras que acompanham as ações em saúde da secretaria em seus principais programas.

O governador Reinaldo Azambuja participa da abertura oficial do evento que acontecerá, às 18h no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções.

São esperadas mais de 1500 pessoas entre técnicos, secretários de saúde, prefeitos e parceiros, que prestigiarão os dois dias do Acolhimento de Gestores.

Os debates serão focados nos principais temas em gestão e ações de saúde, em especial a própria Caravana da Saúde, que este ano contará com a atenção à saúde escolar, com ações em todas as escolas municipais e estaduais de Mato Grosso do Sul.

Palestras e atendimento pelas coordenadorias

Na segunda-feira (20),à partir das 8h, a Secretaria de Estado de Saúde atenderá os participantes do evento com mais de 20 estandes formados por suas superintendências, entre elas: Finanças, Vigilância em Saúde, Sala de Situação e Atenção em Saúde.

As instituições parceiras da Secretaria também estarão presentes com seus estandes, entre eles: UFMS, Defesa Civil, Detran, Procon, APAE, Polícia Rodoviária Federal, Hemosul e outros.

Nos auditórios do Centro de Convenções serão realizadas as palestras e debates os principais modelos adotados pela SES/MS voltados à reestruturação da saúde, entre eles estão: Vigilância Em Saúde, Financiamento em Saúde, Consórcios Intermunicipais, Judicialização da Saúde, Controle e Avaliação das Organizações Sociais, Administração Hospitalar, Atenção Báscia e Modelo e Gestão de Organizações Sociais.

Já na terça-feira (21), além dos atendimentos nos estandes, a Secretaria de Estado de Saúde realiza no auditório Manoel de Barros as palestras abordando como tema os modelos de gestão em saúde, gestão por Organizações Sociais (OS) e Administração Hospitalar. Entre os palestrantes estão: O advogado Rubens Naves Junior; o médico e consultor em gestão de serviços de saúde pela Delphos Medicina, Consultoria e Gestão, Dr. César Bortoluzo; o diretor administrativo do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas, Eduardo Otoni e a diretora executiva do Hospital Sociedade Integral de Assistência Social (SIAS) de Fátima do Sul, Rosa Conceição.

Participam também dos debates, o secretário de estado de saúde de Mato Grosso do Sul, Nelson Barbosa Tavares; a presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul, Maria Angélica Benetasso e o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Guimarães Junqueira, além de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).