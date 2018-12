De 23 a 28 de abril de 2019, acontece no Rio de Janeiro a 9ª edição da Rio2C – Creative Conference e uma excursão organizada pelo Sebrae/MS levará os interessados do estado até este grande encontro da indústria criativa. As inscrições para a caravana podem ser realizadas até o próximo dia 14 de dezembro.

Criada em 2010, a Rio2C é considerada a maior conferência dos setores de audiovisual, música e inovação da América Latina, e tem como objetivo informar, inspirar e conectar profissionais da indústria criativa para gerar aprendizado, relacionamento, negócios e entretenimento.

Nas 8 edições anteriores, o evento contou com mais de 38 mil participantes dos segmentos de mídias digitais, broadcasting e mobile, programadores, publicitários, distribuidores, criadores, produtores e compradores de conteúdo de mais de 36 países.

Profissionais de diversos setores poderão participar das rodadas de negócios, pitchings e diversas outras atividades com foco nas discussões sobre inovação no mercado. Oficinas, palestras e atividades relacionadas a música, audiovisual, animação e games também fazem parte da programação da Rio2C.

A caravana do Sebrae/MS sai de Campo Grande para a Cidade das Artes – RJ no dia 22 de abril e retorna no dia 26/04. O investimento é de R$ 1700 e no pacote estão inclusos passagens aéreas de ida e volta; hospedagem em quarto duplo/triplo; transfer para o local do evento; e a credencial do tipo “Industry”, que garante acesso irrestrito aos dias de Conferência e Mercado, conexão com profissionais renomados da indústria criativa mundial, envio de projetos para as Rodadas de Negócios (audiovisual) e Pitchings (audiovisual e startup).

Inscrições e mais informações podem ser obtidas no Portal do Sebrae, pelo telefone 0800 570 0800, ou direto na sede do Sebrae em Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661 – Centro). A programação completa com mais detalhes sobre o evento está disponível no site http://www.rio2c.com/.